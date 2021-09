Twintig mensen ontvoerd in Oost-Congo

De restanten van een overval in april ook uitgevoerd door ADF Foto: Getty Images

In het oosten van Congo zijn woensdag twintig mensen ontvoerd, vermoedelijk door de islamistische rebellengroep ADF. Het hadden er nog meer kunnen zijn. Het leger en de VN-vredesmissie Monusco konden zestig mensen bevrijden.

Volgens een woordvoerder van het Congolese leger werd een handelskonvooi aangevallen in de provincie Ituri. Rebellengroep ADF is een zijtak van terreurbeweging Islamitische Staat en heeft volgens de Verenigde Naties vorig jaar 850 burgers gedood.

In het oosten van Congo zijn verschillende rebellengroepen actief. Ze proberen vooral controle te krijgen over de waardevolle grondstoffen in de streek, zoals koper, kobalt, goud en diamant.