Veel Rode Duivels met weinig speelminuten op de teller

Niet alle Rode Duivels zijn even goed in vorm. Zo zijn er enkele vaste waarden van Martinez die bij hun club nog niet aan veel speelminuten toekwamen. In Qatar is het seizoen nog niet begonnen waardoor Alderweireld met zijn nieuwe club Al Duhail nog geen minuut in competitie speelde. Praet kwam voor zijn transfer naar Torino bij Leicester in vier wedstrijden geen enkele keer op het veld. Denayer, die vooralsnog zijn contract bij Lyon niet wil verlangen, komt ook amper van de bank en speelde dit seizoen bij twee invalbeurten samen welgeteld 16 minuten. Meunier miste een deel van de voorbereiding door een quarantaine en pakte bij Dortmund pas het voorbije weekend zijn eerste speelminuten. Dendoncker is bij Wolves ook op de bank verzeild en komt maar aan 37 procent speelminuten. Vertonghen, Castagne en Boyata komen door blessures in het begin van het seizoen evenmin aan de helft van de speeltijd van hun club. Ze zijn intussen wel weer basisspeler.