Sebastiaan Bornauw hoopt na miljoenentransfer naar Wolfsburg straks weer Rode Duivel te worden: “Met Nmecha kijk ik naar alle matchen van Anderlecht”

Na Lukaku en Sambi Lokonga was Sebastiaan Bornauw (22) de duurste Belgische zomertransfer. De verdediger ruilde FC Köln voor Wolfsburg voor een bedrag dat kan oplopen tot 17 miljoen euro. Straf, want had Bornauw Köln met een winning goal niet behoed van de degradatie, dan kon hij via een clausule voor 6 miljoen vertrekken. “Mijn team redden was toen belangrijker dan het geld op mijn hoofd.”