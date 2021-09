Helft dringende zorg uitgesteld tijdens eerste coronagolf

In de eerste coronagolf is maar de helft (52 procent) van de essentiële zorg uitgevoerd in vergelijking met 2019, in de tweede golf was dat 71 procent. Dat staat in een audit van experten van de overheidsdienst Volksgezondheid, de ziekteverzekering Riziv en het Geneesmiddelenagentschap, zo meldt De Tijd.

De experts wijzen op de “massieve impact van Covid-19 en de terughoudendheid van patiënten om naar het ziekenhuis te komen” als oorzaak. Bij de essentiële ingrepen valt vooral de achterstand op in bypassoperaties aan het hart, waarna intensieve zorg nodig is. Eind 2020 was die achterstand opgelopen tot 15 procent van het verwachte aantal. Normaal zijn er 3.000 bypassen per jaar.

Bij de als niet-essen­tieel ingeschatte zorg was er een afbouw van 95,4 procent in golf één, terwijl dat in de tweede golf 64 procent was. Bij de niet-essentiële chirurgie valt te verwachten dat er een aanzienlijke achterstand is voor heupprothesen en cataractoperaties. De cijfers zijn gebaseerd op de facturen van de ziekenhuizen.

Er werd al aan een inhaalbeweging begonnen: in september vorig jaar zijn 3,8 procent meer essentiële zorgprestaties verricht dan verwacht, 7,5 procent meer niet-essentiële en 4,8 procent gemengde. Dat geeft aan dat 5 à 10 procent meer behandelingen binnen de mogelijkheden van de ziekenhuizen liggen om zorg in te halen, wat zou betekenen dat alle achterstand binnen 1,5 tot 2 jaar ingehaald kan worden.