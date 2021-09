Cristiano Ronaldo breekt alweer record: de meeste interlandgoals ooit en eindelijk die Iraniër voorbij!

Topschutter aller tijden op het EK, topschutter aller tijden in de Champions League, topschutter aller tijden van Real Madrid en nu ook topschutter aller tijden van de internationals. Met twee late goals voor Portugal gisteravond heeft Cristiano Ronaldo zich alweer een stukje onsterfelijker gemaakt. Doelpunten 110 en 111 in zijn interlandcarrière betekenen dat hij de Iraniër Ali Daei definitief voorbij is.