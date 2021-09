Bart De Wever vernietigend voor minister Verlinden in discussie over privéfeestjes: “Bij elk besluit zitten wij te zuchten omdat er talloze achterpoortjes in zitten”

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zal clubs en discotheken in zijn stad niet beboeten als ze vóór 1 oktober – de dag waarop ze de deuren wettelijk pas weer mogen openen – voor iedereen toegankelijke ‘privéfeestjes’ organiseren, en zo gebruikmaken van een achterpoortje in de wet. “Wij kunnen enkel handhaven wat de letter van de wet zegt, en die zit vol gaten”, is De Wever vernietigend voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Discotheken mogen de deuren wettelijk pas weer openen op 1 oktober, maar evenementen groot en klein mogen dat alweer vanaf 1 september, mits ze gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Een discrepantie die veel horeca-uitbaters dwars zit: de uitbater van de bekende Antwerpse club Red & Blue heeft het over “discriminatie”, in de Gentse Overpoort willen 35 cafés vanaf 1 september privé-evenementen organiseren, want op die manier vallen ze wel binnen de wettelijke bepalingen.

Bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken minister Annelies Verlinden (CD&V) is men not amused met die achterpoortjes, maar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) geeft de uitbaters “honderd procent gelijk”. “Het is moeilijk uit te leggen waarom straks tienduizenden mensen mogen samenkomen in het Sportpaleis voor ‘Reverse’, een evenement dat puur nachtleven is, maar dat discotheken en clubs wel gesloten moeten blijven”, aldus De Wever. “De wet van minister Verlinden deugt dan ook niet. En dat gebeurt wel vaker: bij elk ministerieel besluit het afgelopen anderhalf jaar heb ik met mijn ambtenaren en juristen zitten blazen, omdat het niet toepasbaar was, of omdat er talloze achterpoortjes in zaten. Men is er in al die tijd niet in geslaagd om één deftig MB te publiceren. Wel, de wet geeft de uitbaters die vroeger de deuren willen openen en daarvoor privéfeestjes organiseren gelijk. En wij hebben in Antwerpen bij het begin van de coronacrisis al beslist dat we enkel zouden handhaven wat er in de wet staat. Of het nachtleven in België daarmee sinds 1 september weer open is? Voor creatieve ondernemers de facto wel, ja.”

“Ik begrijp ook niet waarom wij nu al anderhalf jaar geregeerd worden bij ministeriële besluiten”, aldus De Wever. “Toets die wetten dan toch aan de democratie! Neem nu de discussie over het plexiglas bij de heropening van de horeca, of over het verbod om op een bankje te gaan zitten tijdens de lockdown: dat stond niet in de wet, er was geen enkele wettelijke basis om op basis boetes uit te schrijven.”

“In het begin had iedereen begrip voor deze regels, maar na anderhalf jaar is de emmer meer dan vol”, besluit De Wever. “Het is dan ook tijd om deze absurditeiten los te laten in een regio waar een vaccinatiegraad van 90 procent bereikt wordt. Het gevolg van het opzijzetten van de democratie is dat de mensen niet meer willen luisteren. Iedereen wil Covid stilaan achter zich laten.”