Parkeersessie betalen met bitcoin voortaan mogelijk in Antwerpen en Brussel

Antwerpen / Brussel - Het is voortaan mogelijk om voor parkeersessies in Antwerpen en Brussel te betalen met cryptomunten. Seety, de Belgische start-up rond digitaal parkeren, biedt naast de traditionele methodes, de mogelijkheid om met zeven verschillende cryptomunten te betalen, waaronder bitcoin en ethereum.

Seety, een deel van de start-up accelerator Start it @ KBC, verwacht dat cryptomunten milieuvriendelijker zullen worden waardoor ze meer en meer gebruikt zullen worden om alledaagse goederen en diensten te betalen.

Wie cryptomunten wil gebruiken om een parkeerplaats via Seety te betalen, kan via de app “Seety credits” kopen met cryptomunten. Momenteel kan men kiezen tussen bitcoin, ethereum, bitcoin cash, litecoin, dai, dogecoin en USD coin. De transactiekosten zijn gelijk aan die van een betaling met kredietkaart of bancontact.

Seety lanceerde zijn app onlangs ook in meer dan honderd Nederlandse steden en gemeenten. De app telt nu 355.000 actieve leden en verwacht een omzet van 400.000 euro in 2021. Voor 2022 streeft de start-up naar een omzet van 2 miljoen.