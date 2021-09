Toch Belgische fans in Estland, ondanks stadionverbod van UEFA

De A. Le Coq Arena, met 15.000 plaatsen het grootste stadion van Estland, zal vanavond niet vollopen. Er worden zo’n vijfduizend supporters verwacht. Ook enkele Belgen zullen proberen om het stadion binnen te geraken.

UEFA verbiedt nochtans uitfans, maar Les Cavistes, een Luikse supportersclub van de Duivels, reisde met zeven naar Tallinn. Ze hopen het stadion toch binnen te mogen, zij het tussen de Esten. “Wij zijn hier gewoon om ons te amuseren”, hopen ze op geen al te strenge security. Amuseren kan. Esten drinken graag bier, en zelfs meer dan de Belgen. Het stadion is overigens toevallig genoemd naar het bekendste pilsbier van Estland, dat op zijn beurt genoemd is naar oprichter Albert von Le Coq. Die is al vaak verkeerdelijk een Belg genoemd, terwijl het eigenlijk een in Duitsland geboren Fransman is.