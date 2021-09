Rolstoeltennisser Joachim Gérard met spoed naar ziekenhuis gevoerd op Paralympische Spelen: “Het gaat goed met hem”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (32) is woensdagavond met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Tokio. Eerste onderzoeken wijzen in de richting van ee...