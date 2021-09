Meer dan 60 doden bij gevechten in Jemen in voorbije 48 uur

Bij nieuwe confrontaties de voorbije 48 uur tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen in het noorden van Jemen zijn zeker 65 doden gevallen. Dat is vernomen van militaire functionarissen.

De gevechten situeerden zich in de provincie Marib, een olierijke regio en het laatste bastion van het regeringsleger. De Houthi-rebellen proberen de regio sinds februari te veroveren. Aan regeringszijde vielen minstens 22 doden, aan de kant van de rebellen zeker 43, aldus de militaire bronnen. Daarnaast zijn er tientallen gewonden.

De oorlog in Jemen barstte in 2014 los met de inname van de hoofdstad Sanaa door de Houthi’s. De rebellen hebben intussen een groot deel van het noorden van het land in handen. Het conflict in Jemen eiste al tienduizenden doden, zeggen humanitaire organisaties. Miljoenen anderen raakten ontheemd.