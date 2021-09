Nederlandse vader sleept zijn eigen zoon (19) naar politiebureau na vondst van 16 gram wiet

Een opmerkelijk bericht van de politie uit het Nederlandse Delft. Een vader kwam daar deze week met zijn zoon binnen op het politiebureau, omdat de vader thuis wiet bleek aangetroffen te hebben.

De vader meldde zich met zijn 19-jarige zoon op het politiebureau nadat thuis een hoeveelheid drugs was gevonden. De zoon wilde niet aan zijn vader uitleggen hoe hij daar aan kwam, en wat hij daarmee deed. “Zodoende bracht zijn vader hem naar het politiebureau”, aldus een bericht van de Delftse politie op Facebook.

Agenten hadden al snel door dat het om cannabis ging, zo’n 16 gram, terwijl vijf gram wiet de maximale gebruikshoeveelheid is die in Nederland wordt gedoogd. De recherche heeft de zoon verhoord, hij mocht in afwachting van een verdere straf weer mee met zijn vader terug naar huis. De drugs en ook 120 euro zijn in beslag genomen. Justitie buigt zich over de zaak.

Veel mensen die reageren op het Facebook-bericht hebben respect voor de keuze van de vader. “Zo’n ouder verdient een pluim”, schrijft iemand. “Goed gehandeld, pa! Lijntje kort houden en alles bespreekbaar houden”, oordeelt een andere.