Ook Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) is voor verplichte vaccinatie in Brussel

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) is voorstander van een verplichte vaccinatie in Brussel. Indien het huidige nabijheidsbeleid niet de verhoopte vruchten afwerpt, dan moet worden teruggegrepen naar een verplichting, eerder dan een beleid te voeren dat de mensen op de zenuwen werkt om ze op die manier te overtuigen zich te laten vaccineren.

De Brusselse regering nam een aantal initiatieven om de lage vaccinatiegraad in Brussel op te krikken. Ze probeert dat bijvoorbeeld door dichtbij de mensen te gaan om ze op die manier te overtuigen een prik in de arm te laten zetten. De uitbreiding van het Covid Safe Ticket ligt ook op tafel.

“Op een bepaald moment moeten de maskers afvallen. Waar ik niet tegen kan, is dat men zegt dat men je het leven zuur gaat maken tot je begrijpt dat je je moet laten vaccineren. Er is duidelijk een vaccinatietekort in Brussel en, als het niet werkt, moet je de redenering doortrekken en zeggen dat er een verplichting komt”, aldus Crucke donderdag op LN24. Wat volgens de liberale minister echt moet worden vermeden, is dat er opnieuw economische sectoren en scholen moeten worden gesloten omdat er een vierde golf in ons land zou zijn.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau liet woensdag in ‘De Afspraak’ horen dat er in dat geval geen beperkingen mogen komen voor gevaccineerden. “In het worstcasescenario volgen er maatregelen. Dan mogen mensen die niet gevaccineerd zijn, het niet verknallen voor mensen die wél hun verantwoordelijkheid hebben genomen en solidair zijn geweest.” Hij ziet daarbij mogelijkheden in een uitbreiding van het Covid Safe Ticket.

Ook andere partijen voorstander

Afgelopen maandag had PS-voorzitter Paul Magnette aangegeven dat hij open staat voor een debat over de verplichte vaccinatie. Toch blijven de Franstalige socialisten voorzichtig. Waals minister van Gezondheid Christie Morreale merkt op dat de vaccinatiegraad boven de 80 procent gaat en nog kan stijgen. Als er in het najaar een vierde golf komt en de ziekenhuizen kunnen de toename van het aantal besmettingen aan, dan hebben we ons doel bereikt, aldus Morreale op de RTBF. “Maar als we opnieuw restaurants of andere plaatsen moeten sluiten, dan zal iedereen begrijpen dat we de kwestie op tafel moeten leggen.”

CDH zei woensdag voorstander te zijn van een verplichte vaccinatie. Bij Ecolo, dat in Brussel de minister van Gezondheid levert, wordt gehamerd op het belang van pedagogie en pogingen om mensen te overtuigen zich te laten inenten.

Aan Vlaamse zijde is CD&V voorstander van verplichte vaccinatie voor de zorg, maar voor de rest van de bevolking niet. Het is voor de partij van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke belangrijk om de vaccinatiegraad overal hoog te krijgen door incentives, zoals het gebruik van het Covid Safe Ticket, die toegang geven tot een ruimere vrijheid.