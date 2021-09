Zuid-Korea bouwt ballistische raket met kracht van kernwapen

Zuid-Korea ontwikkelt een ballistische raket die net zo sterk is als een tactisch kernwapen, zeggen overheidsbronnen tegen persbureau Yonhap. De raket is ontworpen om doelen tot 400 kilometer ver te raken. Het wapen is in de laatste fase van ontwikkeling en zou voor 2026 operationeel kunnen zijn. De nieuw aangekondigde raket kan volgens overheidsbronnen heel Noord-Korea treffen. Het wapen is ontworpen om ondergrondse instellingen, zoals raketsilo’s, te vernietigen.