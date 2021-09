Prins Harry haalt zwaar uit tijdens awardshow: “In de hele wereld worden mensen overspoeld met misinformatie over vaccinatie”

De Britse prins Harry heeft in een videoboodschap tijdens de GQ Awards, een prijsuitreiking door het modeblad GQ, zwaar uitgehaald naar de media. Die spelen volgens Harry een grote rol in het verspreiden van onwaarheden over vaccins.

Prins Harry sprak de aanwezigen in Londen toe middels een videoboodschap die was opgenomen in L.A., zijn woonplaats na zijn felbesproken breuk met de Britse koninklijke familie. Hij viseerde daarin “zij die leugens en angst verspreiden in de media en op sociale media”. Harry eiste ook dat westerse overheden meer zouden doen om de vaccinatiecampagne in arme landen te helpen, met de waarschuwing dat “tot elke gemeenschap toegang heeft tot het vaccin, en tot iedereen toegang heeft tot betrouwbare informatie over het vaccin, we allemaal risico lopen”.

"Families are being overwhelmed by mass misinformation across news and social media. Those who peddle lies and fear are creating vaccine hesitancy, which divides communities and erodes trust." pic.twitter.com/sEde0UvRPH — talkRADIO (@talkRADIO) September 2, 2021

“Terwijl jullie in die zaal zitten, heeft iets meer dan een derde van de wereldbevolking één dosis van het vaccin gekregen. Dat lijkt een grote verwezenlijking, en dat is het ook, maar er is een grote ongelijkheid tussen zij die toegang hebben tot het vaccin, en zij die geen toegang hebben. Minder dan twee procent van de bevolking in de ontwikkelingswereld heeft momenteel al een eerste dosis gekregen. En vooral veel gezondheidswerkers moeten het nog zonder vaccinatie doen. We kunnen geen stap voorwaarts zetten als we die ongelijkheid niet samen aanpakken.”

“Massale misinformatie”

“In de hele wereld worden families ook overspoeld met massale misinformatie in de media en op sociale media, waar zij die handelen in leugens en angst twijfels over het vaccin zaaien. Dat leidt dan weer tot verdeelde maatschappijen en wantrouwen. We moeten dat systeem uit de weg ruimen als we Covid-19 en het risico op nieuwe varianten willen overwinnen.”

Prins Harry loofde vervolgens de onderzoekers achter het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford, die tijdens het gala werden bekroond als ‘Helden van het Jaar’, als “helden die hun bijdrage aan die strijd hebben geleverd. Zij zijn de trots van onze natie, en we zijn hen veel verschuldigd. De overheden, farmabedrijven en grote zakenlui moeten ook hun deel bijdragen. Dat betekent onder andere het delen van wetenschappelijke kennis, en het beter ondersteunen van ontwikkelingslanden. Waar je geboren wordt, zou geen rol mogen spelen in je mogelijkheid om te overleven als de medicijnen en de kennis daarvoor al bestaat.”