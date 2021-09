Makelaar Didier Frenay ondervraagd in kader van transfer Kevin De Bruyne: “Die dutskes van voetballers zijn niet de grote slachtoffers”

Voetbalmakelaar Didier Frenay is ondervraagd geweest door de Brusselse federale gerechtelijke politie. Dat gebeurde in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de man, die samen met Patrick De Koster, betrokken was bij de transfer van Kevin De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg in 2014.

Frenay werd in de herfst van vorig jaar in Monaco opgepakt en een dag later na verhoor weer vrijgelaten, zonder in verdenking te worden gesteld. De makelaar werd wel onder gerechtelijke controle geplaatst, wat betekent dat hij zijn paspoort moest inleveren en het prinsdom niet mocht verlaten.

Het gaat om hetzelfde onderzoek als dat waarin eerder voetbalmakelaar Patrick De Koster in verdenking werd gesteld. Dat onderzoek ging in 2019 van start na een klacht van voetballer Kevin De Bruyne zelf en draait rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand via spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein. Op het transferbedrag van 23 miljoen euro zou er voor 2,3 miljoen euro aan commissiebedragen zijn uitgekeerd. Frenay was ook betrokken bij de transfer van Landry Dimata van Anderlecht naar Wolfsburg, waardoor paars-wit zich burgerlijke partij stelde in het gerechtelijk onderzoek.

Foto: BELGAIMAGE

“De verhoren zijn dinsdag begonnen en verlopen in een zeer serene, gemoedelijke en professionele sfeer”, aldus advocaat Sven Mary. “We zijn hier om aan te tonen dat die dutskes van voetballers niet de grote slachtoffers zijn van malafide makelaars.”

Frenay is vrijwillig vanuit Monaco naar ons land gekomen en zal nadien ook niet aangehouden worden. De voetbalmakelaar wil wel zijn verhaal doen omdat hij niets te verbergen heeft. Nog tot en met 9 september zal Frenay verhoord worden. Mogelijk volgen er nog confrontaties, onder andere met Kevin De Bruyne zelf.