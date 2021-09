Hoe de Rode Duivels er in 2009 in slaagden om van voetbaldwerg Estland te verliezen: Dick Advocaat is geen Roberto Martinez

Het is nu al de vierde keer (drie keer WK, één keer EK) dat de Rode Duivels met Estland in een kwalificatiegroep zitten. De Esten waren steeds het zwakke broertje. Van de vorige zes wedstrijden won België er dan ook vijf maar verloor het er ook één. In oktober 2009. Met 2-0. Hoe dat kon? Eén ding weten we nu zeker: toenmalig bondscoach Dick Advocaat is geen Roberto Martinez.