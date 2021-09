Pakistan sluit grensovergang met Afghanistan om toestroom Afghaanse vluchtelingen te stoppen

Pakistan gaat een belangrijke grensovergang met Afghanistan tijdelijk sluiten om de toevloed aan Afghanen te stoppen die het talibanregime willen ontvluchten.

“De grensovergang in Chaman wordt een tijdje gesloten”, zo verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Sheikh Rashid Ahmed in Islamabad. Hij zei niet voor hoe lang. Chaman ligt in de zuidwestelijke Pakistaanse provincie Beloetsjistan, net aan de andere kant van Spin Boldak in de Afghaanse provincie Kandahar, bolwerk van de taliban.

Duizenden vluchtelingen staken de voorbije weken de grens over. De Pakistaanse overheid verwacht de komende weken nog zeker 800.000 vluchtelingen. Pakistan zegt die toevloed niet meer aan te kunnen. In Pakistan verblijven al 2,7 miljoen Afghaanse vluchtelingen die sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hun land ontvlucht zijn voor de aanhoudende conflicten.

Pakistan heeft een tiental grensovergangen met Afghanistan langs de 2.500 kilometer lange grens. Torkham, de op één na belangrijkste grensovergang die Peshawar verbindt met Nangarhar, werd al eerder gesloten.