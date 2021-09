Marc Brys maakt balans op van (drukke) transferperiode bij OHL: “Die zeventiende plaats gaf ons extra stress”

Op het laatste nippertje sloeg OHL nog stevig toe op de transfermarkt. Marc Brys benadrukte de voorbije weken keer op keer dat er versterking nodig was, en die is er dan toch nog gekomen. Uiteindelijk zijn er over de hele zomer twaalf spelers bijgekomen. De OHL-coach maakt de balans op van de mercato en wikt de kansen van de nieuwkomers.