STVV ontkent geruchten rond vertrek coach Hollerbach met klem: “Normaal gesproken reageren wij niet op speculaties...”

Voetbalclub Sint-Truiden heeft in een bericht op haar website “geruchten” tegengesproken dat trainer Bernd Hollerbach de club verlaat. “Wij willen onze fans, supporters, sponsors en iedereen die betrokken is bij STVV verzekeren dat onze coach Bernd Hollerbach geen plannen heeft om STVV te verlaten of zijn ontslag heeft ingediend na het sluiten van de transferperiode op woensdag”, klinkt het bij de Limburgers.

STVV kent met zeven punten na zes speeldagen een eerder matige start in de Jupiler Pro League. Omdat zijn gevraagde versterkingen na het afsluiten van de transferperiode eind augustus uitbleven, zou coach Hollerbach - volgens de geruchtenmolen - de Kanaries willen verlaten. STVV spreekt zulke berichten echter categoriek tegen.

“Normaal gesproken reageren wij niet op speculaties in de pers maar er doet een gerucht de ronde waar wij graag op in willen gaan”, schrijft Sint-Truiden op zijn site. “De aantijgingen zijn vals en iedereen die dergelijke verontrustende roddels op sociale media of anderszins propageert, moet zich schamen.”

Foto: JEFFREY GAENS

Sportief directeur Andre Pinto benadrukt dat de samenwerking met Hollerbach nog steeds vlot verloopt. “Wij, Bernd en het bestuur zijn tevreden met de groep spelers die we hebben en op zoek naar mogelijke versterkingen om onze selectie te versterken. Ik wil jullie geruststellen dat wat de pers ook zegt, wij altijd de verzoeken van de coach respecteren en samen de oplossing vinden.”

Ook Hollerbach zelf stelt de supporters gerust. “Ik ben de hoofdtrainer van de Kanaries, dat was ik gisteren, dat ben ik vandaag, Ondanks de onware berichten die woensdag opdoken dat ik ontslag had genomen bij STVV, vond ik het belangrijk om alle STVV-fans te laten weten dat ik blijf en me volledig inzet om zo hard mogelijk te werken voor de geweldige fans van STVV om in de juiste richting vooruit te gaan.”