Directeur rijdt ‘iets te enthousiast’ naar zijn bedrijf dat opnieuw de deuren opent: veertig dagen rijverbod

Beersel / Lot - Een man die na de coronasluiting van zijn bedrijf “iets te enthousiast” naar zijn werk was gereden, is zijn rijbewijs veertig dagen kwijt.

De coronacrisis was voor sommigen blijkbaar ook een reden om te snel te rijden, zo is gebleken in de politierechtbank van Halle. De advocate van een man die werd gedagvaard nadat hij op 14 april vorig jaar op de Brusselse Ring in Lot aan een snelheid van liefst 185 kilometer per uur werd geflitst, verwees ernaar tijdens haar pleidooi.

Geen zware voet

“Mijn cliënt is directeur van een bedrijf in Lille. Na een sluiting van een maand omwille van corona ging het bedrijf weer open, en hij is er iets te enthousiast naartoe gereden”, zo klonk de uitleg. De advocate vroeg om een beperkt rijverbod. “Mijn cliënt heeft zijn rijbewijs nodig want moet iedere dag naar zijn bedrijf en hij moet ook rondrijden in Frankrijk. Jaarlijks rijdt hij tot 60.000 kilometer. Dat hij slechts één eerdere veroordeling voor een snelheidsinbreuk heeft, toont aan dat hij geen zware voet heeft.”

Politierechter Johan Van Laethem wees de advocate op de lage pakkans. “Het zal niet de eerste keer geweest zijn dat hij met zijn BMW 230 te snel gereden zal hebben. Eigenlijk zouden we dat kunnen achterhalen door de kaart van de wagen uit te lezen. Bij alle luxevoertuigen worden die gegevens bijgehouden.”

Taalwet

De man kreeg uiteindelijk een boete opgelegd van 800 euro en een rijverbod van 40 dagen. De advocate wees er nog op dat in haar de taalwet was geschonden doordat er geen Franstalige vertaling aan de Nederlandstalige dagvaarding was toegevoegd, maar de rechter repliceerde dat de procedure volkomen rechtsgeldig was verlopen.