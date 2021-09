China strenger voor entertainment: reality-tv gaat in de ban, mannen mogen zich niet te vrouwelijk uitdossen

De Chinese overheid draait de duimschroeven voor de entertainmentindustrie strakker aan. Zo worden bepaalde reality-tv-programma’s verboden en mogen mannen zich niet te vrouwelijk uitdossen.

Peking voert een grote schoonmaak door in de sector, die de afgelopen maanden werd gekenmerkt door een reeks schandalen. Zo werd eerder deze maand voormalig K-popster Kris Wu opgepakt op verdenking van verkrachting en kreeg actrice Zheng Shuang een boete van 39 miljoen euro wegens belastingontduiking.

De nationale regulator van de tv- en radiostations heeft in een persbericht laten weten dat televisiezenders en onlineplatformen geen programma’s meer mogen uitzenden “die idolatrie ontwikkelen”. Ook variétéshows en reality-tv-shows worden in de ban geslagen.

Talentenjachten in het bijzonder worden geviseerd. Om te kunnen stemmen op hun favoriete deelnemer, moeten kijkers vaak gesponsorde producten kopen en daar wil de overheid komaf mee maken. iQiyi, de Chinese equivalent van Netflix, gaat alle talentenjachten die nog in ontwikkeling zijn, stopzetten. Fans aanzetten tot het kopen van producten om te kunnen stemmen is vanaf nu dan ook verboden.