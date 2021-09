Leuven start opnieuw van blanco blad voor woonproject aan Parkveld in Heverlee

Leuven - De stad Leuven gaat haar plannen voor Parkveld, een open terrein van 16 hectare aan de Geldenaaksebaan in Heverlee, volledig van nul hertekenen. Dat heeft de stad donderdag bekendgemaakt in een persbericht. De plannen rond Parkveld zorgen al bijna twintig jaar voor commotie in de buurt.

De initiële bedoeling van de stad was om op het terrein zowel verkavelingen als een bedrijvenzone te bouwen. Door de jaren heen zijn de plannen stelselmatig gewijzigd. De aanleg van het bedrijventerrein is momenteel geen prioriteit meer. In januari van dit jaar vernietigde de Raad voor Vergunningenbetwistingen de vergunning voor wooneenheden aan Parkveld, en dat al voor de vierde keer. Het ging om nog een zestigtal wooneenheden, die gebouwd zouden worden door projectontwikkelaar Extensa nv.

Donderdag meldt de stad dat de huidige plannen worden afgevoerd. “De initiële vergunning, uitgegeven door het schepencollege, dateert al van 2009. Ondertussen is er op ruimtelijk vlak en duurzaamheid erg veel veranderd”, legt schepen voor Ruimtelijke Ontwikkeling Carl Devlies (CD&V) uit. “De nieuwe plannen zullen inspelen op die nieuwe trends, ook op vlak van groene ruimte en betaalbaar wonen. De woonzone moet het karakter van het bredere Parkveld als groene corridor (richting Heverleebos, red.) ondersteunen en versterken.”

Het project voorziet een participatietraject, waardoor de buurtbewoners zullen betrokken worden. Ook buurtverenigingen en -organisaties zijn welkom. “Ik denk dat we, als we stap voor stap werken en blijven inzetten op die inspraak, een goede kans hebben om een consensus te bereiken”, zegt Devlies.

De stad werkt nu aan een basisnota waarin de krijtlijnen van het project vervat zullen zitten. Van daaruit wordt een meer concrete projectdefinitie uitgewerkt. Of er opnieuw een zestigtal woningen gebouwd zal worden, is nog niet duidelijk. “We leggen een focus op gezinswoningen, maar we bekijken eventueel ook wat de mogelijkheden zijn voor gemeenschapswoningen. Dit project zal alleszins beantwoorden aan de grote woonnood in Leuven.”

Opvallend is wel dat de stad in beroep gaat tegen de provinciale deputatie, die de bouwvergunning voor Parkveld geweigerd heeft. “Maar dat is een strikt principiële en juridische kwestie”, zegt Devlies. “Volgens de provincie heeft de stad een fout gemaakt in 2009 in verband met de wegenis. Daar zijn wij principeel niet mee akkoord, en daarom stappen we naar de Raad van Vergunningenbetwistingen.”