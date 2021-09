Minister van Werk Dermagne: “Werkloze slachtoffers van overstromingen behouden statuut”

Slachtoffers van de overstromingen van midden juli die werkzoekende zijn, zullen tot het einde van het jaar hun statuut van gezinshoofd of alleenstaande behouden indien ze elders moesten worden ondergebracht. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) donderdag aangekondigd. Hetzelfde geldt voor wie slachtoffers opvangt.

“Steun aan slachtoffers van de overstromingen blijft één van mijn zorgen bij de rentree”, aldus minister Dermagne. Tijdelijk werklozen en wie werkloos is in bijberoep blijven in diezelfde optiek ook tot het einde van het jaar vrijgesteld van aangifte van hun vrijwilligersactiviteiten wanneer ze slachtoffers helpen.