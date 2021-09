Gent laat Overpoort begaan en zal niet in cafés controleren: “Wij volgen het Ministerieel Besluit”

Gent - De Overpoort kan nog voor 1 oktober opnieuw feesten zoals als vanouds, tenminste als de cafébazen hun bezoekers uitnodigen. Het Gentse stadsbestuur zegt donderdag dat ze de uitbaters zal laten begaan. De coronaregels voor privéfeesten geven de cafés immers de optie te openen zonder beperkingen. “We volgen het Ministerieel Besluit en de FAQ.”

Op 20 september begint voor de Gentse hogescholen het nieuwe academiejaar. De universiteitsstudenten volgen een week later. Maar in de cafés en nachtclubs mag eigenlijk pas op 1 oktober opnieuw gefeest en gedanst worden.

De regels laten echter ook toe dat op een privéfeest met maximaal 200 aanwezigen er wél al gedanst mag worden, zonder afstand, mondmaskers of Covid Safe Ticket. En het is dat wat de uitbaters in de Overpoort willen doen: een heleboel privéfeesten geven, vanaf 20 september.

Het Gentse stadsbestuur wachtte oorspronkelijk de verduidelijking van de regels af, maar in een verduidelijking die woensdag is afgeleverd door binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) wordt niet in detail uitgelegd hoe ‘privé’ een privéfeest moet zijn.

Bij bevoegd schepen Sofie Bracke (Open VLD) in Gent klinkt het donderdag dat ze de wet zullen naleven. “We volgen het Ministerieel besluit en de FAQ. We bekijken met de stadsdiensten hoe dit zo veilig, ordelijk en vlot mogelijk kan doorgaan.”

Concreet komt het hierop neer: de uitbaters zijn zelf verantwoordelijk voor wat er in hun café gebeurt, en kunnen bezoekers op uitnodiging opnieuw verwelkomen om te komen dansen. In de Overpoortstraat zelf gelden zoals overal op de openbare weg geen beperkingen meer.

“De politie zal zoals gewoonlijk op straat zorgen voor de goede orde en de algemene veiligheid, met bijvoorbeeld de naleving van het glasverbod”, zegt Thomas Dierckens, woordvoerder van burgemeester Mathias Declercq (Open VLD). “We gaan de cafés binnen niet controleren. Private bijeenkomsten kunnen perfect.”

Privéfeesten zijn in principe al mogelijk sinds 1 september, maar in de praktijk gaan de meeste cafés pas opnieuw open wanneer de studenten terug zijn. “We focussen ons op 20 september, en elk café beslist zelf hoe ze het aanpakken”, zegt Tim Joiris van UNIZO Oost-Vlaanderen.

“Er mag al heel veel, dus niet elk café hoeft een danscafé te worden. De meeste cafés hebben ondertussen ook al ervaring met reservaties. Het is misschien niet de veiligste optie, maar de wetgeving houdt geen rekening met de studenten. Het is onze taak om hen te ontvangen en te begeleiden, want ze moeten toch ergens naartoe kunnen.”