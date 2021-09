WhatsApp krijgt boete van 225 miljoen euro in Ierland

De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit DPC heeft de berichtendienst WhatsApp een boete opgelegd van 225 miljoen euro omdat hij onvoldoende transparant was over hoe hij persoonlijke informatie verwerkt. Dat heeft de DPC donderdag bekendgemaakt. WhatsApp, onderdeel van Facebook liet al weten in beroep te zullen gaan.

Volgens de Ierse omroep RTE is het de hoogste boete die de DPC tot nu toe uitschreef. Het is ook de op een na hoogste boete opgelegd voor een inbreuk op de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR). Enkele weken geleden kreeg webwinkel Amazon in Luxemburg een boete van 746 miljoen euro.

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in mei 2018 van kracht werd, kunnen privacywaakhonden in Europese landen verregaande maatregelen nemen. Zo kunnen ze boetes uitvaardigen die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde inkomsten van een bedrijf.

Volgens de DPC overtrad WhatsApp de regels in de uitleg op welke manier gegevens van gebruikers en niet-gebruikers worden verwerkt, en ook hoe gegevens worden gedeeld tussen WhatsApp en andere Facebook-onderdelen. WhatsApp kreeg niet alleen een boete, maar wordt ook aangemaand om zich snel in regel te stellen.

De Ierse regulator had eerst een boete van 50 miljoen euro voorgesteld voor WhatsApp, maar andere Europese privacybeschermers waren het daar niet mee eens.

WhatsApp had eerder 77,5 miljoen euro opzijgezet voor een eventuele boete. Het liet donderdag weten het niet eens te zijn met de beslissing. “We gaan niet akkoord met de beslissing over de transparantie die we in 2018 aan mensen boden en de straffen zijn buiten verhouding. We zullen deze beslissing aanvechten”, aldus een woordvoerder van de berichtendienst.