Europese Commissie vindt verlenging van persconcessie aan bpost perfect legaal

Bij de verlenging van het contract dat de federale overheid met bpost heeft lopen voor de verdeling van kranten en tijdschriften zijn de Europese staatssteunregels correct gevolgd. Dat heeft de Europese Commissie donderdag geoordeeld. Het contract loopt tot eind 2022 en biedt bpost een vergoeding van ongeveer 170 miljoen euro voor de krantenbedeling.

Twee jaar geleden besliste de ministerraad om het contract over de persconcessies voor een periode van twee jaar te verlengen aan dezelfde voorwaarden. Het originele contract liep van 2016 tot en met 2020. De verlenging is volgens de Europese Commissie geen illegale staatssteun, zo heeft ze nu geoordeeld. Met de concessie is een vergoeding van 350 miljoen euro gemoeid, of 175 miljoen euro per jaar.

Dat de federale overheid bpost een vergoeding geeft voor de verdeling van kranten, leidde al tot veel kritiek. De dagbladhandelaars trokken al naar het Europees Hof van Justitie, maar die zaak hebben ze laten vallen. Oppositiepartij N-VA wil komaf maken met wat zij als illegale subsidies bestempelt.

Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zei een paar maanden geleden in de Kamer dat de selectieprocedure voor de volgende concessiehouder, dus voor de periode na 2022, al is opgestart. Geïnteresseerden hadden tot 1 juni de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Volgens de nieuwe overheidsopdracht moeten kranten op weekdagen geleverd worden voor 7.30 uur en op zaterdag voor 10 uur.