Geëvacueerd Afghaans kind (5) overleden na het eten van giftige paddenstoelen in Polen, ook 6-jarig broertje “stervende”

Een 5-jarige jongen die geëvacueerd werd uit Afghanistan is in een ziekenhuis in Polen overleden nadat hij giftige paddenstoelen had gegeten. Zijn broer is stervende, melden artsen donderdag.

De jongen stierf in het kinderziekenhuis CZD in Warschau. Zijn 6-jarig broertje heeft nauwelijks kans om te overleven. Hij zal ondanks een levertransplantatie binnenkort hersendood verklaard worden. “Zijn toestand is vergelijkbaar met die van zijn jongere broer twee dagen geleden,” verklaarde ziekenhuisdirecteur Marek Migdal aan de pers. “We hebben deze jongens jammer genoeg niet kunnen helpen.”

De kinderen waren op 23 augustus samen met hun familie in Polen aangekomen. Ze gingen in quarantaine in een opvangcentrum voor migranten in de stad Podkowa Lesna, niet ver van Warschau. Een dag na hun aankomst zouden ze de paddenstoelen hebben gegeten. De twee jongens en hun 17-jarige zus werden op 26 en 27 augustus opgenomen in het ziekenhuis. Het meisje mocht het ziekenhuis al verlaten.

Onvoldoende eten?

Er is een onderzoek ingesteld na de vergiftiging van de kinderen. Volgens de oppositie aten de jongens paddenstoelen omdat ze onvoldoende te eten kregen in het opvangcentrum in Podkowa Lesna. De autoriteiten spreken die berichten echter tegen, zij claimen dat de vluchtelingen drie maaltijden per dag kregen, maar dat Afghanen liever hun eigen potje kookten. “Naar aanleiding van dit betreurenswaardige ongeval zullen de medewerkers van de centra voor buitenlanders de Afghaanse burgers erop wijzen dat zij geen producten van onbekende oorsprong mogen eten”, aldus de autoriteiten. In Afghanistan komen geen giftige paddenstoelen voor, in Europa is dat wel het geval.

Volgens de nieuwssite OKO werkte de vader van de kinderen, een boekhouder, verschillende jaren voor het Britse leger. Het Poolse leger evacueerde zijn gezin daarom op verzoek van Groot-Brittannië uit Afghanistan. Polen evacueerde in totaal 1.231 mensen uit Kaboel. De meesten onder hen zullen in Polen blijven nadat de verplichte quarantaine is voltooid. Anderen werden door Poolse troepen geëvacueerd op verzoek van andere landen of internationale organisaties.