Ben John, een voormalige student uit Engeland, heeft de keuze gekregen tussen een gevangenisstraf of de literatuur. De 21-jarige man stond terecht omdat hij zo’n 70.000 extremistische documenten en een handleiding om bommen te maken had gedownload. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

De man uit Lincoln, in het noorden van het Engeland, verscheen op de radar toen hij na zijn achttiende verjaardag een brief had geschreven. In die brief raasde John onder anderen tegen homo’s en immigranten. De man werd in een preventieprogramma geplaatst, maar bleef extreemrechtse documenten downloaden. Hij had ook een handleiding om bommen te maken in zijn bezit.

Op 11 augustus werd Ben John veroordeeld door een jury. Die jury stelde dat de man in het bezit was van informatie waarmee hij een terreurdaad zou kunnen voorbereiden. Daar staan celstraffen op van maximum 15 jaar.

Een Britse rechter vond dat te verregaand. Hij concludeerde dat het ging om “een onbezonnen tienerdaad” van een “eenzame man met een beperkt aantal échte vrienden”. Hij gelooft wel dat John vatbaar is voor rekrutering, maar denkt niet dat hij schade zou aanrichten.

Verhalen uit canon

De rechter deed de man beloven dat hij zich niet meer in de extremistische literatuur zou verdiepen en stelde voor dat hij wat meer verhalen uit het canon zou lezen. “Heb je al eens Charles Dickens gelezen?”, vroeg hij John. “Jane Austen? Begin maar met Pride and prejudice en daarna A tale of two cities van Dickens. Twelfth Night van Shakespeare en denk aan Hardy en Trollope.

Binnen vier maanden, op 4 januari, zal de rechter hem overhoren. “Jij vertelt me dan wat je gelezen hebt,” zei hij. “En als ik denk dat je liegt, dan zal je zwaar moeten bekopen.” De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.