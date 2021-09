Voormalige CEO van verzekeraar Integrale moet verloning terugbetalen van rechter

De ondernemingsrechtbank van Luik heeft ingestemd met de eis van verzekeraar Integrale dat voormalig CEO Diego Aquilina de verloning voor een resem prestaties moet terugbetalen. Dat meldt nieuwswebsite L-Post donderdag. Er is daarbij sprake van een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen euro. Aquilina kan nog in beroep gaan.

Het gaat om een vergoeding van in totaal ongeveer 2,8 miljoen euro voor prestaties geleverd aan Integrales immofiliaal IIM en dienstenfiliaal ISS (audits, actuariaat). De raad van bestuur van Integrale en de algemene vergaderingen stemden destijds in met de vergoeding.

Maar volgens de ondernemingsrechtbank was het groen licht van het moederbedrijf niet geldig omdat het om twee zelfstandige entiteiten gaat. De raden van bestuur van beide filialen hadden daarentegen volgens de rechtbank moeten instemmen met de verloning.

CEO van Nethys, het Luikse bedrijf dat onder intercommunale Enodia, Renaud Witmeur, laat via zijn woordvoerder weten dat de beslissing niet definitief is en Diego Aquilina nog in beroep kan gaan. Nethys is de grootste aandeelhouder van Integrale. De specialist in groepsverzekeringen zat eerder in slechte papieren en in mei raakte bekend dat Monument, een herverzekeraar uit Bermuda, het bedrijf redt via een overname. In februari had de Nationale Bank als toezichthouder al een voorlopig bestuur aangesteld.