Qatar werkt samen met taliban aan heropening van luchthaven Kaboel

Qatar werkt samen met de taliban aan een zo snel mogelijke heropening van de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat heeft de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani donderdag gezegd in Doha tijdens een persconferentie met zijn Britse ambtsgenoot Dominic Raab.

“Er is evenwel nog geen akkoord”, aldus al-Thani. “We zitten nog steeds in de fase van de evaluatie. We hebben nog geen indicatie over een tijdstip waarop de luchthaven opnieuw volledig operationeel zal zijn.”

Qatar, dat een Boeing C-17A Globemaster naar Kaboel gestuurd heeft, krijgt momenteel internationale aandacht omdat het in staat is te communiceren met de taliban. Het land had voor de overname van de macht door de taliban ook een rol als bemiddelaar tussen de radicaalislamitische beweging en de Afghaanse regering.