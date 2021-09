Bestuurder merkt grote scheur op: brokstukken van brug belanden op snelweg in Ranst: E313 afgesloten, ernstige hinder

Ranst - Voor een dringende bruginspectie is de E313 ter hoogte van Ranst donderdagmiddag volledig afgesloten voor het verkeer richting Antwerpen. Er zouden brokstukken op de snelweg zijn terechtgekomen. Dat zorgt zowel op de E313 als op de E34 voor lange files. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden.

“Een bestuurder verwittigde de hulpdiensten omdat er een grote scheur in de brug zat en dat er brokstukken op de weg dreigden te belanden”, vertelt woordvoerder Jana Verdegem van de federale politie. De brandweer kwam snel ter plaatse en stelde inderdaad een probleem aan de brug vast.

Met een voorhamer worden de losse stukken beton van de brug geslagen. Er komt ook een technische ploeg van Wegen en Verkeer ter plaatse en een ingenieur moet de stabiliteit van de brug onderzoeken.

Foto: bfm

Door de dringende interventie zijn is de E313 richting Antwerpen momenteel afgesloten. Dat brengt dan ook ernstige verkeershinder met zich mee, er staat nu al meer dan 1 uur file. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden en het routeadvies te volgen. Verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent rijdt best via Brussel. Verkeer van Eindhoven naar Antwerpen wordt omgeleid via de E19.

De brug staat al langer gekend als een probleemgeval sinds een vrachtwagen de brug in 2012 beschadigde. Daarbij kwamen brokstukken op de snelweg terecht. Ook in 2014 kwamen stukjes beton los en controleerde de brandweer de stabiliteit van de brug. Sindsdien was er nog beurtelings verkeer over de brug mogelijk, nu is de brug uiteraard afgesloten voor het verkeer.

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm