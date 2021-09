Gemeentelijk rampenplan afgekondigd na hevige brand bij afvalverwerkingsbedrijf: “Er is biobrandstof gelekt”

Oostende - Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renasci op het bedrijventerrein Plassendale 1 in Oostende ontstond donderdagmiddag een hevige brand. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werd een perimeter ingesteld. Ook het gemeentelijk rampenplan werd uiteindelijk afgekondigd. “Omdat er biobrandstof is gelekt”, klinkt het.

De brand ontstond donderdagmiddag omstreeks 13 uur. Volgens de eerste informatie was een dieselpomp bij het afvalverwerkingsbedrijf Renasci in de Marie Curielaan in Oostende in brand gevlogen. Dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling en een rookpluim die van zeer ver te zien was. De bedrijfsbrandweer van Renasci probeerde het vuur te blussen, maar zij moesten het uiteindelijk aan de opgetrommelde brandweer overlaten. Die kwamen namelijk massaal ter plaatse. (Lees verder onder video)

Video: Het Nieuwsblad/Jeffrey Roos

Omdat uiteindelijk bleek dat er sprake was van ontploffingsgevaar beslisten de hulpdiensten om een perimeter in te stellen en de bedrijfssite te ontruimen. Van gewonden was geen sprake en de brandweer kreeg de brand uiteindelijk ook onder controle.

Maar burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) besliste om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen. “Er is een grote hoeveelheid biobrandstof, vermengd met schuim, gelekt en in de riolen terechtgekomen”, zegt hij. “Daarom kondigde ik het gemeentelijk rampenplan met de verschillende disciplines samen. In de praktijk betekent dat dat ons rampenteam samenkomt. Daarbij zitten onder andere mensen van de brandweer, de politie, de milieudienst en de riooldienst. We gaan nu bekijken hoe ernstig het is en wat er precies moet gebeuren.”

Chemisch lek

Het is niet de eerste keer dat de brandweer naar het afvalverwerkingsbedrijf moet uitrukken. In maart dit jaar was er nog maar sprake van een chemisch lek. Toen moesten omwonenden ramen en deuren gesloten houden. Van het gemeentelijk rampenplan was toen geen sprake. “Voorlopig moeten burgers niets doen”, zegt burgemeester Tommelein. “Als uit de vergadering zou blijken dat dat wel het geval zou zijn, dan zullen we communiceren.”