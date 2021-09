PODCAST. “Ik geloofde ooit dat Tom Van Grieken de partij fatsoenlijk kon maken. Vandaag zie je: met dit Vlaams Belang kan je nooit regeren”

Met de voeten vooruit ging Vlaams Belang het nieuwe schooljaar in. Voorzitter Tom Van Grieken riep via TikTok op om de aanval in te zetten tegen “linkse leerkrachten”. Gewoon een schreeuw om aandacht? Of is het een discussie waard? Verder hebben Liesbeth en Jeroen het over het plan van Conner Rousseau, die niet-gevaccineerden het leven moeilijk wil maken. En blikken ze terug op de Amerikaanse afgang in Afghanistan. Hoe schadelijk is dit voor president Joe Biden? En hoe moet Europa omgaan met de verwachte vluchtelingengolf?