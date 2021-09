Waarom het geen toeval is dat De Wever fel uithaalt naar Verlinden: “Dit komt hem heel goed uit”

Snoeihard was Bart De Wever vanmorgen voor het beleid van Annelies Verlinden. De ministerieel besluiten van de CD&V-minister van Binnenlandse Zaken rammelen langs alle kanten, zo zei de N-VA-voorzitter, en de mensen leven de maatregelen niet meer na omdat ze er een boeltje van heeft gemaakt. Politicologen over de plotse uitval van De Wever, en waarom die niet zo onverwacht is.