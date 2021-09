Noodweer slaat toe in Spanje: straten worden kolkende rivieren, twee toeristen (23 en 25 jaar) gestorven

Noodweer sloeg toe in verschillende delen van Spanje, vooral de provincies Tarragona, Castellón, Toledo en Catalonië werden zwaar getroffen. Door een zware regenstorm liepen straten onder en zaten duizenden mensen urenlang zonder elektriciteit. Twee Duitse toeristen lieten het leven bij een nachtelijke zwempartij.

Ook vandaag wordt er nog veel regen verwacht. In Alcanar viel er 252 millimeter regen in drie uur tijd. Normaal gezien valt er in die regio zo’n 490 millimeter op een heel jaar. Het gebied is door de overheid uitgeroepen tot een rampgebied.