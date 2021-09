Van kindermisbruik verdachte Vlaming pleegt zelfmoord na vlucht voor het gerecht: “Dood teruggevonden in zijn camionette”

Een man uit Maldegem die op de vlucht was voor het gerecht, is dood teruggevonden in Duitsland. Hij zou zelfmoord gepleegd hebben. Bram Andelhofs (38) werd verdacht van veelvuldig kindermisbruik. Hij zou sommige feiten ook gefilmd hebben. Hij was al bijna twee weken op de vlucht.

Bram Andelhofs (38), een ondernemer uit Maldegem, is dood aangetroffen in de camionette waarmee hij op de vlucht was. Hij zou zelfmoord gepleegd hebben, al wordt dat laatste nog onderzocht. De man verdween op vrijdag 17 augustus plots uit zijn woning. Even later kwam een opsporingsbericht van politie en gerecht. Hij was aan de haal in een blauwe camionette en zou in Duitsland gesignaleerd zijn. Daar is hij nu dood aangetroffen.

Andelhofs had een mediabedrijfje in Sint-Laureins en was er een bekend figuur met vele kennissen. In Maldegem en omgeving waren er al langer geruchten. “Maar ik stond aan de grond genageld toen ik vernam van wat hij allemaal verdacht werd”, zegt zo’n kennis. “Dit had ik nooit in hem gezien. We kennen hem al vele jaren.”

Niet de eerste keer

De verdachte, een getrouwde huisvader met een gezin, zou, volgens verschillende klachten die tegen hem ingediend zijn, beticht worden van zedenfeiten met verschillende minderjarigen. Twee kinderen, meisjes, zouden over een periode van vijf en drie jaar tijd vaak misbruikt zijn. Een ander slachtoffer werd door hem bedreigd: “Als je iets vertelt aan je ouders, vermoord ik ze.”

De man zou de zedenfeiten ook gefilmd hebben en gedeeld op het internet, zo wordt ons gemeld. Andelhofs is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft een vijftal jaar geleden in voorhechtenis gezeten voor gelijkaardige feiten. Hij is er toen niet voor veroordeeld.

De laatste sporen naar de vluchter leiden onder meer naar een bankautomaat in Essen, in het westen van Duitsland, zo’n driehonderd kilometer van bij hem thuis. Daar zou hij onlangs geprobeerd hebben geld af te halen. Ook in Duitsland zou hij een shishabar bezocht hebben en zou hij zo’n 500 euro erdoor gejaagd hebben. Vermoed wordt dat hij naar Oost-Europa wil vluchten. Hij zou in het bezit geweest zijn van een neppistool en cryptomunten.

Het parket bevestigt dat de man in Duitsland dood is aangetroffen. “Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de feiten loopt verder”, klinkt het.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.