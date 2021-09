Pech voor Olivier Giroud: Milanspits legt positieve coronatest af

Deze zomer ruilde Olivier Giroud Chelsea in voor AC Milan. Foto: ISOPIX

AC Milan zal het even zonder zijn nieuwe target man moeten doen. Olivier Giroud heeft namelijk een positieve coronatest afgelegd. Dat bevestigde zijn club AC Milan donderdag. Giroud stelt het goed, maar gaat in quarantaine. Een tweede opdoffer voor Giroud op korte tijd, nadat bondscoach Deschamps hem niet selecteerde voor de Franse nationale ploeg.

De Franse aanvaller (34) ruilde deze zomer Chelsea in voor de Rossoneri. In het tweede competitieduel tegen Cagliari (4-1) maakte de teamgenoot van Alexis Saelemaekers meteen twee doelpunten. Milan benadrukt dat Giroud sinds die wedstrijd (op 29 augustus) geen contact meer had met zijn teamgenoten. Hij werd evenmin geselecteerd voor de Franse nationale ploeg voor de komende WK-kwalificatieduels.

Lees ook.AC Milan kondigt komst van Giroud aan

Op 12 september speelt Milan in de competitie thuis tegen Lazio. Mogelijk raakt Zlatan Ibrahimovic tegen dan hersteld van de knieoperatie die hij in juni onderging. De Zweedse topspits hervatte de groepstraining enkele dagen geleden.