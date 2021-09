Werkmannen halen oude vrouw uit brandende woning in Borgerhout: “Geen seconde getwijfeld”

Borgerhout - De brandweer rukte donderdagmiddag uit naar een hevig uitslaande brand in de Jagersstraat in Borgerhout. Tijdens de bluswerken aan de woning vond er ook een ontploffing plaats. De bewoonster van de woning werd met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond iets voor 14.30u aan het dak van een woning in de Jagersstraat. “Het vuur sloeg al snel over naar de aanpalende woningen”, vertelt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen.

Enkele werkmannen van een nabijgelegen firma merkten de brand als eerste op. “We zagen de vrouw in haar woning staan tussen de vlammen. We twijfelden geen seconde. Met enkele collega’s liep ik naar binnen om de vrouw uit haar brandende woning te helpen”, doet de Portugese Victor zijn verhaal.

Ontploffing bij bluswerken

Eenmaal in veiligheid wilde de dame, helemaal in paniek, weer naar binnen. “Ze wilde allerlei zaken redden uit de rook, maar het was veel te gevaarlijk”, zegt Victor, die haar op andere gedachten kon brengen. De vrouw liep brandwonden aan haar hand op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was snel ter plaatse en de Antwerpse politie stelde een grote perimeter in. Tijdens de bluswerken volgde een ontploffing en stortte een deel van het dak in. Daarbij raakten volgens onze informatie geen brandweerlieden gewond.

De brand is intussen onder controle, maar de woning brandde wel grotendeels uit. De brandweer heeft nog heel wat werk met nazorg zoals afblussen en verluchten. “Hou ramen en deuren nog dicht zo lang er rookhinder is. Daarna kan je verluchten”, aldus Brandweer Zone Antwerpen. De rookpluim was een hele tijd van ver te zien. Door de nabijheid van de Antwerpse Ring trok de rook ook over de snelweg.

Foto: Brandweer Zone Antwerpen

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM