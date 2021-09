Afghaanse man die Joe Biden in 2008 redde tijdens sneeuwstorm, richt zich tot president met noodkreet: “Vergeet me niet”

Een Afghaanse voormalige tolk van de Amerikaanse strijdkrachten heeft president Joe Biden om hulp gevraagd. De man zou in 2008 het leven gered heb van Biden - die toen nog senator was - tijdens een sneeuwstorm in een afgelegen streek van het land. Dat bericht de krant The Wall Street Journal.

In 2008 was huidig Amerikaans president Joe Biden met twee andere senatoren, Chuck Hagel en John Kerry, op bezoek in Afghanistan. Tijdens een hevige sneeuwstorm moest de helikopter waarin ze gevlogen werden een noodlanding maken in afgelegen gebied. Het was toen een Afghaanse man die destijds met een klein team de bergen in trok om de gestrande senatoren op te halen. Een succesvolle reddingsoperatie.

De man was destijds al jaren werkzaam bij de speciale eenheden van de Amerikanen en worstelde naar eigen zeggen het voorbije jaar met de Amerikaanse bureaucratie om zichzelf, zijn vrouw en vier kinderen het land uit te krijgen. Nu de taliban opnieuw aan de macht zijn in Afghanistan, dertien jaar na de succesvolle reddingsoperatie, heeft Afghaanse tolk zijn documenten dus niet tijdig rond kunnen krijgen om toegang te krijgen tot de VS. De man vreest nu voor zijn leven. In een gesprek met de krant The Wall Street Journal heeft hij zich dan maar gericht tot het hoogst mogelijke: de president zelf. “Meneer de president, red mij en mijn familie, vergeet me niet!”

Een woordvoerster van het Witte Huis heeft intussen gereageerd en gezegd dat de man niet wordt vergeten. “Wij zijn dankbaar voor de strijd die u al twintig jaar aan onze zijde voert, en wij zullen uw diensten eren en u daar weghalen.”