Bestuurder merkt grote scheur op in bekende ‘brokkelbrug’ op E313, die al langer probleemgeval is: wat is er aan de hand?

Ranst -

De brug over de E313 in Ranst wordt vrijdagnacht grondig geïnspecteerd. Dat zal grote verkeershinder veroorzaken op de snelweg. Het verkeer over de brug wordt zeker nog tot na die inspectie omgeleid om geen enkel risico te nemen. Nadat een chauffeur donderdag een scheur in het beton had opgemerkt, haalde de brandweer een groot stuk uit de constructie om te vermijden dat brokstukken op de snelweg zouden vallen. Daarmee doet de brug haar reputatie van ‘brokkelbrug’ weer alle eer aan.