In deze manege mogen leden die te zwaar zijn niet paardrijden: “Er is veel begrip”

Een manege in het Nederlandse Glimmen, een dorp in de gemeente Groningen, haalt de krantenkoppen na een opmerkelijk initiatief. De eigenaars van de manege zetten hun leden namelijk op de weegschaal. Wie te veel weegt, mag niet meer komen paardrijden.

Maximaal 95 kilo mag de weegschaal aangeven in manege De Bongerd in Glimmen. Of toch tenminste bij wie er op een paard wil rijden. Alle leden kregen een mailtje met de aankondiging toegestuurd en ook iedereen die langskomt om te rijden, moet eerst op de weegschaal. Ongeacht de lichaamsbouw van de ruiter. “Het is erg lastig om dit onderwerp aan te snijden”, zegt Simone Lameijer, die de manege samen met haar twee zussen runt. “Maar we doen het voor het dierenwelzijn. Onze leden hebben zelf ook het beste voor met de paarden, dus er is gelukkig veel begrip.”

Want wie teveel weegt, kan problemen veroorzaken bij het paard, zo redeneert Lameijer. Zeker als die ruiter ook nog eens onervaren is. “Iemand die minder goed rijdt, kan enorm gaan bonken en dat is niet fijn voor het paard.”

Heel gek is de redenering van de manege niet. Uit eerder Brits onderzoek blijkt dat paarden het minst last ondervinden wanneer ze belast zijn met een gewicht dat tussen de 15 en 20 procent van het eigen gewicht ligt.