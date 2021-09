Iraaks avontuur van Dick Advocaat begint keurig: knap gelijkspel tegen Zuid-Korea

Hoe zou het nog zijn met Dick Advocaat? De intussen 73-jarige voormalige bondscoach van de Rode Duivels heeft de aartsmoeilijke opdracht gekregen om Irak naar het WK 2022 in Qatar te loodsen. De ‘Kleine Generaal’ heeft z’n start alvast niet gemist: Zuid-Korea werd in Seoel op 0-0 gehouden.

Voor Irak was het de eerste groepswedstrijd in de laatste ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). De ploeg van Advocaat neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.

Irak speelt dinsdag een ‘thuiswedstrijd’ tegen Iran. Dat duel wordt in Qatar afgewerkt.

Advocaat werd eind juli verrassend aangesteld als bondscoach van Irak. De 73-jarige Nederlander beëindigde afgelopen seizoen bij Feyenoord zijn carrière als clubcoach. Hij liet destijds doorschemeren dat hij mogelijk als bondscoach nog wel actief zou willen zijn.

In 2009-2010 werkte Advocaat een achttal maanden als bondscoach van België, totdat hij plots opstapte om in te gaan op een lucratief aanbod uit Rusland, waar hij zijn landgenoot Guus Hiddink zou opvolgen. Met die beslissing maakte Advocaat zich in België destijds niet bepaald populair. Advocaat fungeerde verder als bondscoach van Oranje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Servië.