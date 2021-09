Zwitsers bureau gaat beheer waterwegen analyseren in ons land

Het Zwitserse bureau Stucky zal een onafhankelijke analyse maken van het beheer van de waterwegen tijdens de overstromingen van juli. Dat heeft het kabinet van Waals minister van Klimaat Philippe Henry (Ecolo) meegedeeld.

Het onderzoek moet duidelijke en feitelijke antwoorden verschaffen op de kwaliteit van de procedures voor het beheer van de waterwegen die tussen 12 en 16 juli in werking werden gesteld, “gezien de context van de veelheid aan verantwoordelijkheden op vlak van de besluitvorming, en het niveau van onzekerheid van de voorspellingen van hydrologische fenomenen”, stelt de minister in een mededeling.

Eind deze maand wordt al een eerste analyse verwacht, met onder meer een kritisch onderzoek naar de kwantiteit, de aard en de kwaliteit van de informatie waarover de Waalse overheidsdienst SPW MI (hydrologie, beheer van de infrastructuur) aan het begin van en tijdens de overstroming beschikte. Ook het beheer van de hydraulische infrastructuur bij aanzienlijk noodweer zal aan bod komen. Tegen eind oktober wordt een tweede rapport verwacht, onder meer over de versterking van de preventie.

Stucky zal samenwerken met de ULiège voor diverse aspecten van het onderzoek. Het bureau is sinds 1926 actief in Zwitserland op vlak van waterbeheer en bouwnijverheid en leverde “een overtuigende” offerte in, aldus nog het kabinet.