Opmerkelijk: Luuk de Jong ontdekt pas volgende morgen dat zijn transfer doorgaat

Velen zullen hem nog niet voorgegaan zijn. Luuk de Jong, de nieuwe speler van FC Barcelona, wist pas uren na de officiële bevestiging dat hij zich een nieuwe speler van Barcelona mocht noemen.

Het was een last-minutetransfer van jewelste, maar Nederlander Luuk de Jong maakt uiteindelijk toch de overstap van Sevilla naar het Barcelona van Ronald Koeman. Hij wordt voor een seizoen uitgeleend aan de Blaugrana. Maar die uitleenbeurt verliep niet van een leien dakje.

Vijf minuten voor sluiting van de transfermarkt zette de Jong digitaal zijn laatste handtekeningen onder een aantal documenten, waarna een minuut voor middernacht de ondertekende documenten richting de Spaanse voetbalbond gestuurd werden. Alles leek dus in kannen en kruiken op het laatste nippertje, maar niets was minder waar. La Liga merkte ergens nog een foutje op. Bij de geboorteplaats van de Jong stond er namelijk dat hij geboren was in Nederland, maar dat moest Aigle in Zwitserland zijn. “Zo’n formaliteit moet dan bekeken en besproken worden. Nog meer gedoe en bijkomende stress. Gelukkig is het goed gekomen, maar daarom duurde het dus zo lang’’, aldus Louis Laros, de zaakwaarnemer van de Jong.

De Jong zelf bleef wachten tot ongeveer twee uur ’s nachts maar omdat er toen nog steeds niets officieels was, besloot hij maar om te gaan slapen. Toen de Jong dan in de ochtend wakker werd, vernam hij dan toch het heuglijke nieuws. De deal was namelijk pas om 3u31 officieel beklonken.