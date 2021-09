VRT-journalist Koen Wauters: “Mijn vader was priester, mijn moeder non: dat boek moést ik schrijven”

“Je hebt een mooie trui aan.” Dat was het eerste wat hij tegen haar zei. Hij, dat was de vader van Koen Wauters, wetenschaps­journalist bij de VRT. Zij, dat was zijn moeder. Zonder dat compliment was er misschien nooit een Koen Wauters geweest: zijn vader was priester, zijn moeder non. De journalist schreef er een boek over: “Mijn ouders ­geloven nog, ja. In de liefde.”