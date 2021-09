Beloftencoach Mathijssen voor zware trip naar Turkije: “Voortbouwen op Kazachstan”

Bondscoach Jacky Mathijssen staat met de nationale beloften aan de vooravond van de lastige verplaatsing naar Turkije, op de tweede speeldag in groep I van de kwalificaties voor het EK van 2023 in Georgië en Roemenië. De goede prestatie tegen Kazachstan bevestigen, is nu de boodschap voor de jonkies van Mathijssen.

Begin juni kende de Belgische U21 een perfecte start van de groepsfase, met een 1-3-overwinning in Kazachstan. Turkije is echter van een ander niveau en bovendien spelen de Belgen opnieuw op verplaatsing, het knelpunt waar het vorig jaar in de kwalificaties voor EURO 2021 grandioos misliep. “Nu voel je de spanning opbouwen, daar moet je niet flauw over doen”, vertelde de bondscoach donderdag tijdens een persmoment.

Lees ook.Jonge Duivels laten zich niet verrassen in Kazachstan en beginnen met 1-3-zege aan EK-kwalificatiecampagne

“Je moet dan ook de spelers geruststellen, want het blijven natuurlijk jonge gasten. Ik ken hen al jaren, dus ik weet wel hoe ik hen moet aanpakken. Wat de wedstrijd betreft, zullen we voortbouwen op Kazachstan. We gaan stilaan naar een kern van 21+3 en daarmee werken we voort.”

“De groep heeft in Kazachstan laten zien dat ze er in moeilijke momenten toch doorheen geraken en dat is toch een verschil met de vorige generatie. Ik wil niet op voorhand zeggen dat een punt in Turkije voldoende is voor ons, alleen als achteraf blijkt dat een punt het maximum haalbare was.”

Eliot Matazo (links) is nieuw in de selectie van Jacky Mathijssen. Foto: Bongarts/Getty Images

De beloften zijn met een groep van 24 spelers afgereisd naar Bursa. Charleroi-middenvelder Anass Zaroury en Antwerp-aanwinst Michel Ange Balikwisha (contractuur) zijn er wegens blessures niet bij. Eliot Matazo is voor het eerst opgeroepen. De negentienjarige middenvelder debuteerde vorig seizoen bij AS Monaco en liet er een uitstekende indruk na. “Het is wel duidelijk dat we er een fantastische speler bij hebben”, aldus Mathijssen. “Hij heeft me onmiddellijk weten te overtuigen met zijn vista en goede voeten. Het valt niet vaak voor dat ik zo onder de indruk ben van een speler die ik voor de eerste keer zie. Dat is een jongen die zal slagen in het voetbal.”