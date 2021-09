Cristiano Ronaldo verlaat vroegtijdig Portugese selectie door schorsing

Cristiano Ronaldo (36) was woensdagavond nog de redder van Portugal. Hij leidde zijn land dankzij twee late goals naar de zege tegen Ierland. CR7 kreeg echter ook een gele kaart en is daardoor de volgende wedstrijd tegen Azerbeidzjan op dinsdag 7 septemeber geschorst. Daarom kreeg de superster toestemming om de selectie vroegtijdig te verlaten. Wanneer hij zich zal aanmelden bij zijn nieuwe club Manchester United is nog niet duidelijk.