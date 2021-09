Regering repatrieert nog aanwezige Belgische militairen uit Pakistan

De federale regering heeft donderdag beslist om het militaire detachement in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan, terug te laten komen. Het gaat om een honderdtal soldaten en twee C-130-vliegtuigen die werden gebruikt voor de evacuatie vanuit Kaboel.

“De regering heeft beslist dat de aanwezigheid van de Belgische soldaten en twee C-130 transportvliegtuigen in Islamabad in het kader van Operatie Red Kite niet langer nodig is”, klinkt de gezamenlijke mededeling van FOD Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en het Staatssecretariaat voor Asiel en Migratie. “De ruim 100 militairen en de twee transporttoestellen, die als reserve-eenheid in Islamabad gebleven waren op vraag van de regering, keren terug naar België.”

België had op 20 augustus een luchtbrug tussen Islamabad en de internationale luchthaven van Kaboel geopend, met de bedoeling om landgenoten en andere rechthebbenden te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad nadat het land opnieuw onder controle van de taliban is gekomen. Zeker 1.400 mensen konden Afghanistan op die manier verlaten, maar vorige week woensdag werd de missie stopgezet door een imminente terreurdreiging.