Junya Ito (Genk) verliest met Japan thuis van Oman in WK-kwalificatie

Japan is met een valse noot begonnen aan de derde voorronde van de Aziatische kwalificaties voor het WK 2022. In eigen huis in Suita werd donderdag met 0-1 verloren van Oman. Issam Al Sabhi scoorde kort voor tijd de enige goal. Junya Ito (Genk) werd na 63 minuten vervangen.

Later op de dag worden in groep B ook Australië/China en Saoedi-Arabië/Vietnam gespeeld. In groep A eindigde Zuid-Korea/Irak op 0-0. Iran/Syrië en VAE/Libanon volgen nog.

Twaalf landen nemen deel aan de derde ronde. De top twee van elke groep plaatst zich voor Qatar. De nummers drie spelen een vierde ronde waarvan de winnaar een internationale barrages afwerkt.

(belga)