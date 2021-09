Superster Kylian Mbappé verlaat Franse selectie door kuitblessure

Kylian Mbappé (22) was door een kuitblessure onzeker voor de WK-kwalificatieduels tegen Oekraïne en Finland. Donderdagavond kwam het nieuws dat Mbappé de Franse selectie heeft verlaten. De Franse superster voelde in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (1-1) pijn in de kuit tijdens een versnelling. Hij verliet met een grimas het veld. Donderdag onderging Mbappé onderzoeken, maar die brachten niets aan het licht. Mbappé zou wel nog steeds pijn voelen.

De 22-jarige Franse aanvaller onderging donderdag een MRI-scan om te kijken hoe ernstig zijn blessure is. Het onderzoek bracht geen letsel aan het licht, maar Mbappé zou wel nog steeds pijn voelen. PSG hield de situatie nauwlettend in de gaten. Later op donderdag werd beslist dat Mbappé terug zou keren naar Parijs en de Franse selectie dus verliet.

“Niemand van de Franse voetbalbond heeft met ons gecommuniceerd, dat is een gebrek aan respect”, reageerde Leonardo, sportief directeur van PSG. Met de start van de Champions League voor de boeg wil PSG geen enkel risico nemen met Mbappé.